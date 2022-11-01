İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da kardeşlerin kanlı infazında 2 gözaltı

Şanlıurfa’da 2 kardeşin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 2 kardeşin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.



Olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetlileri olduğu öğrenilen kişi veya kişiler tarafından Mustafa Avcı (43) ve kardeşi Cebrail Avcı (31) silahla öldürüldü. Soruşturma çerçevesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından bölgeden kaçan M.A. (46) ve M.D.'nin (37) Şıh Maksut Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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