Şanlıurfa'da kardeşlik buluşmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından, Engelliler Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikler kapsamında iftar yemeği düzenledi. İftar yemeği öncesi Grup Mevlana'nın ilahi dinletisi sunuldu.

Yemek sonrası açıklamada bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, "Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi Betül Beyazgül hanım efendinin himayelerinde yemek programında bir araya geldik. Ramazan ayının ruhuna uygun bir programımız oldu. Engelli vatandaşlarımız özellikle pozitif ayrım noktasında kıymet verdiğimiz insanlardır. Büyükşehir Belediyemizin verdiği destek artarak devam edecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül de özellikle destek veriyor ve kardeşlerimiz bizlere emanettir. Ailemizin bir parçasıdır" dedi.

Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, daire başkanları, müdürler, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.