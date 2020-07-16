İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kargo yüklü tır alev alev yandı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki kargo yüklü tır yanarak kül oldu.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki kargo yüklü tır yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa -Hilvan kara yolunda meydana geldi. Hüseyin Emeç idaresindeki 27 AR 566 plakalı tır, balatalarının ısınması nedeniyle bir anda alev aldı. Durumu fark eden şoför aracı yol kenarına çekerek park etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası tır kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.