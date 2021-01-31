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Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezine gelmek isteyen vatandaşların yollarda mahsur kalmamaları ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla bölgede çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.


Şanlıurfa'nın diğer ilçelerine göre Siverek'te yağış oranı daha yüksek olduğundan kış aylarında kar yağışı bölgenin ilk ve tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezi bölgesi ve çevre yollarda etkili oluyor.


Bölge mahalle muhtarları ile irtibat halinde olan ekipler, gelen talepler doğrultusunda harekete geçerek iş makinaları yardımıyla sorun yaşanan bölgedeki duruma anında müdahale ediyor.


Çalışmaların yoğunlaştığı Karacadağ Kayak Merkezi çevresi ile Mehmetbey, Çıkrık, Elmacık, Keçipınar kırsal Mahalleri güzergahları ve Kavaklıdere güzergahında ekiplerin kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

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