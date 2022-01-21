İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele kapsamında Zeytin Dalı Eğitim kampüsünde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.


Zeytin Dalı Eğitim Kampüsünde karla kapanan yollar ekipler tarafından temizlendi. Ekipler, don olayına karşı bölgede tuzlama çalışması yaptı


Şanlıurfa merkez ve bazı ilçelerde kar yağışı ile birlikte kapanan yollar, ekiplerin yoğun çabasıyla temizlenerek yollar yeniden trafiğe açıldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için için çalışmalarının sürdüren ekipler, 120 araç ve 220 personelle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

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