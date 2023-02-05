Şanlıurfa'da karla mücadele gece boyu devam etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla kar yağışının başladığı andan itibaren ilçelerdeki mesaisini sürdürüyor. Ekipler, bölgede araç filosuna yeni katılan iş makineleri yardımıyla yolları kardan temizledi. Ekipler, Haliliye ilçesi Göktepe -Derman - Gürpınar güzergahı, Karaköprü ilçesi Açıksu Yolu Kaşmerdağı güzergahı, Halfeti ilçesi Yeşilözen - Dutluca - Ozmuş - Bozok güzergahı, 14 kilometrelik Siverek ilçesi Karacadağ kayak merkezi güzergahı, 16 kilometrelik Viranşehir Eyüpnebi güzergâhı, 23 kilometrelik Karaköprü İlhan-Höyüklü-Bahçeli- Düger-Estağfurullah mahalleleri arası, Ceylanpınar ilçesi Saraççeşme Şabana, Aşağı Durmuş, Yukarı Durmuş Alaca grup yolu, Hilvan ilçesine bağlı 25 kilometrelik Ovacık - Yukarı Ekece-Gülaldı- Kocabey-Angaç mahalleleri arasında karla mücadele çalışmalarını tamamladı. İlçelere bağlı grup yollarında yaptıkları çalışmalarla vatandaşların rahat ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağladı. Gündüz devam eden kar küreme çalışmalara gece geç saatler kadar devam eti.

Ekipler, ayrıca kırsal mahallelerde yaşayan ve sağlık durumları iyi olmayan vatandaşları almaya giden ambulansları da saplandığı kardan çıkararak hastalara ulaşmalarının önünü açtı.