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Şanlıurfa'da karla mücadele havadan görüntülendi

Şanlıurfa’da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeni ile 120 araç ve 220 personelle hem şehir merkezinde hem de ilçelerde yapılan kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeni ile 120 araç ve 220 personelle hem şehir merkezinde hem de ilçelerde yapılan kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları havadan görüntülendi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanmaya karşı 24 saat boyunca mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış ayları süresince 120 personelle ve 220 araçla çalışmalarını sürdürecek. Özellikle gece geç saatler ile sabahın ilk saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte tuzlama çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin ana arterleri başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu caddeler ve ara sokaklarda tuzlama çalışmaları yapıyor. Vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini önceden alarak özellikle yokuş yukarı olan bölgelerde araçların yolda kalmaması ve kazaların meydana gelmemesi için karla mücadelesini sürdürüyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ediyor. 13 ilçedeki çalışmalar ekipler tarafından yakından takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı anında müdahale ediliyor.

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