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Şanlıurfa'da kaza: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.


Kaza öğle saatlerinde Selimpınar mahallesinde Siverek Diyarbakır karayolunun 2'inci Kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Umut İpkin adlı çocuk yolun karşısına geçmeyen seyir halinde bulunan Abdülaziz Doğan yönetimindeki 06 AZD 14 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, durumunun ağır olmasından dolayı Şanlıurfa'ya sevk edildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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