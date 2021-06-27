Şanlıurfa'da kaza: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Hamidiye Cansu Y.'nin kullandığı 63 ACO 790 plakalı volskwagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bozova Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.