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Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’da kırmızı ışık ihlali yaparak geçen ticari aracın başka bir araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da kırmızı ışık ihlali yaparak geçen ticari aracın başka bir araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan çevre yolunda meydana geldi. Kırımızı ışık ihlali yaparak geçen plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen ticari araç kavşaktan dönen başka bir araca çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza anıda güvenlik kamerasına yansıdı.

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