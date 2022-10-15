Şanlıurfa'da kaza anı kamerada: 4 yaralı

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun Yusuf Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.E. yönetimindeki 63 ADC 962 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.