İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da kaza anı kamerada: 4 yaralı

Şanlıurfa’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun Yusuf Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.E. yönetimindeki 63 ADC 962 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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