Şanlıurfa'da kaza içinde kaza: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletli genç ve eşine, arkasından gelen motosiklet çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesinde meydana geldi. Sedat G. eşiyle birlikte 63 LT 983 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetin kaybederek, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü ve eşine, arkadan gelen Mustafa A. idaresindeki 63 AAG 381 plakalı motosiklet çarptı. Kaza içinde kaza yaşayan Sedat G. ve eşi ile Mustafa A., olay yerine ihbar üzerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.