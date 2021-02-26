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Şanlıurfa'da kazada ölen asker son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan’da vatani görevini bitirmesinin ardından memleketi Şanlıurfa’ya gelirken kazada ölen asker, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'da vatani görevini bitirmesinin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gelirken kazada ölen asker, son yolculuğuna uğurlandı.


Erzincan'da vatani görevini bitirerek terhis alan Ömer Faruk Keser (21) memleketi Şanlıurfa'ya döndüğü sırada Siverek-Hilvan arasında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Eyyübiye ilçesinde bulunan Eyyüp Peygamber Camisinde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden er Ömer Faruk Keser, yakınlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze namazına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile askerin ailesi ve sevenleri katıldı.

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