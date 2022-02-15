Şanlıurfa'da 'KDV' denetimi devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Zabıta Birimi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketlerde KDV oranlarını denetledi. Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleriyle kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Zabıta ekipleri, başta zincir ve yerel marketler olmak üzere kentin dört bir tarafında temel gıda satışı yapan iş yerlerinde KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti. KDV indirimi etikete yansıtmayan bir markete ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri ayrıca denetim yaptıkları marketlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti. Kontrollerde tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, iş yerine cezai işlem uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" kapsamında temel gıda maddelerinde KDV indirimi başlatılmıştı.