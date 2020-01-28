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Şanlıurfa'da kedi kurtarma operasyonu

Şanlıurfa’da bir inşaatın demir korkuluklarına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'da bir inşaatın demir korkuluklarına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde yaşandı. Bir binanın inşaatı sırasında demir korkuluklarına kedi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye erleri, yaklaşık yarım saat süre bir çalışmanın ardından kediyi kurtardı. Yaralı kedi daha sonra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Birimine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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