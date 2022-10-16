Şanlıurfa'da kenevir bitkisi ile tüfek ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 102 kök kenevir bitkisi ile tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aldıkları İstihbaratta S.K. ve F.K. isimli şahısların kaldığı adreste kenevir bitkisi yetiştirildiğini öğrendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği yardımıyla arama yaptı. Yapılan aramada 102 kök kenevir bitkisi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.