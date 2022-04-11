Şanlıurfa'da kilolarca bozuk et ele geçirildi

Şanlıurfa'da kilolarca bozuk eti satmaya çalışan kasap zabıta ekiplerince yakalandı. Etlere el koyan ekipler, kasaba cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan ayı dolayısıyla gece kasap dükkanlarında denetime çıkan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde satılmak üzere depoda saklanan bozuk sığır ve tavuk eti ele geçirdi. Atatürk Mahallesi'ndeki bir kasapta ele geçirilen yaklaşık 20 kilo bozuk ve kokmuş ete el koyan ekipler, işyeri sahibine cezai işlem uyguladı. Belediye aracına konulan etler, ekipler tarafından imha edildi.