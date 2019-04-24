Şanlıurfa'da kırsal mahalle sel sularına teslim oldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde aşırı yağışlar sonrası kırsal mahallede birçok ev sel sularına teslim oldu.

Bozova ilçesine bağlı kırsal Kepirce Mahallesi'nde etkili olan aşırı yağış sonrası mahalleyi sel suları bastı. Yağış sonrası sel sularına teslim olan mahallede birçok ev ve ahırı su bastı. Çamur içinde kalan evlerde vatandaşlar kendi imkanları ile sel sularını tahliye etti. Mahalle sakinleri, aşırı yağışlar sonrası taban suyunun da yükseldiğini belirterek, su baskınına karşı yetkililerden yardım istedi.