Şanlıurfa'da kırsal yollara yoğun bakım

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatı ile Şanlıurfa kırsalındaki mahallerin yolları belirlenen program kapsamında yoğun bir şekilde bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Şanlıurfa'da 13 ayrı ilçede eşit hizmet anlayışıyla çalışan, kırsal mahallelerin yol kalite çıtasını her geçen gün artırarak yol yapım ve onarım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri 179 iş makinesi ve 204 personelle her gün sahada hizmet veriyor. Şanlıurfa'da asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsalda birçok ilçede beton yol, sathi asfalt, stabilize, yama, bakım ve onarımlarını sürdürerek sürücülerin ve vatandaşların daha güvenli ve rahat ortamda yolculuk yapmalarını sağlıyor.

Zarar gören yollar onarılıyor

Nisan ve Mayıs ayında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle oluşan selde zarar gören yolların onarımını titizlikle sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar sathi kaplama ve geçici tamiratlarla geçiştirilen kırsal kesim yolları beton ve sıcak asfaltla tanışıyor.