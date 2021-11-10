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Şanlıurfa'da kırsaldan gelen öğrenciler ilk kez statta maç izledi

Şanlıurfa’da kırsaldan getirilen öğrenciler, TFF 2.

Şanlıurfa'da kırsaldan getirilen öğrenciler, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor maçını ilk kez statta izlemenin keyfini yaşadı.


Şanlıurfaspor sezonun 12. haftasında sahasında Anagold 24Erzincanspor'u ağırladı. Yönetim aldığı kararla, 12 yaşından büyük gençleri, maçı ücretsiz bir şekilde izlemeleri için 11 Nisan Stadyumu'na davet etti. Bu kapsamda ilk kez bir maçı izlemek için stada gelen öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Şanlıurfaspor'un 2-1 üstünlüğü ile biten maçta, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Behlül ve 65. dakikada Can Erdem kaydetti. Konuk 24Erzincanspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 90. dakikada Ozan'dan geldi. Şanlıurfaspor'da Can Erdem, 72. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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