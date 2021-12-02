Şanlıurfa'da kışa hazırlık toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda Vali Yardımcısı Yasin Akgül başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Sönmez ile ilgili kamu kurum kuruluşları ve enerji şirketleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, meteorolojik uyarının başlaması öncesi ve sonrasında yapılacak çalışma esasları ve kurum kuruluşlar arasındaki koordinasyon değerlendirildi.

Toplantıda özel önlem alınması gereken ulaştırma ve altyapı tesisleri, yerleşim yerleri ve benzeri etkilenebilecek alanların belirlenmesi, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirilmesi, AFAD merkezinde görevlendirilecek kurum personellerinin yetkileri, personel iletişim bilgilerinin güncellenmesi gibi hususların güncellendi. Toplantıda ayrıca kolluk kuvvetleri, belediyeler, sağlık kuruluşları, yardım kuruluşları, enerji şirketleri gibi kurum kuruluşların tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmelerini sağlayacak tedbirler de güncellendi.