Şanlıurfa'da kısıtlama ceza oranı düştü

Sosyal medya hesabından, insansız Şanlıurfa'nın muhteşem görüntüleriyle hazırlanmış bir video paylaşan Vali Erin, mesajında, “Kıymetli hemşehrilerim, sokağa çıkma yasağına riayet ederek evde kal çağrısına uyduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen yasak sonrasında da zorunlu haller dışında evde kalmaya, sosyal mesafe kurallarına uymaya, kalabalık ortamlardan uzak durmaya devam edelim” ifadelerine yer verdi.

En az ihlal bayramın ikinci günü

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı dört gün boyunca il genelinde geniş tedbirler alan Emniyet ve Jandarma timleri, istisna ve izin kapsamında sokağa çıkan vatandaşlara idari para cezası uygulamaktan imtina etmedi. Dört günlük yasak süresince il genelinde 731 kişiye 1 milyon 831 bin 806 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma yasağının ilk günü 292, bayramın birinci günü olan 24 Mayıs 2020 günü 139, bayramın ikinci günü 64, üçüncü gün ise 236 kişiye yasak ve kuralları ihlal ettikleri için cezai işlem uygulandı.

İhlallerin 554'ü Emniyet, 177'sinin ise Jandarma bölgesinde tespit edildiği bildirildi.