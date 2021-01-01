Şanlıurfa'da kısıtlamadan muaf tutulan iş yerlerinde denetim

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri yılbaşı gecesi kısıtlamadan muaf olan pastane, çiçekçi gibi iş yerlerini denetledi.

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri yılbaşı gecesi kısıtlamadan muaf olan iş yerlerini denetledi. Yılbaşı gecesi yoğunlaştırılan denetimlerde, kısıtlamadan muaf olan pastane, çiçekçi ve kuruyemişçi gibi iş yerlerinde zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. İş yeri çalışma ruhsatı, hijyen ve kapanış saatleri noktasında denetlemelerde bulunan zabıta ekipleri, kurallara uymayan iş yerleri hakkında da yasal işlem yaptı.