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Şanlıurfa'da kısıtlamalara uymayan 909 kişiye para cezası kesildi

Şanlıurfa’da Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira para cezası kesildi.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, güvenlik güçlerince kent genelinde denetimler yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, yasaklara uymadığı tespit edilen 909 kişiye 2 milyon 489 bin 398 lira ceza uygulandı.


Güvenlik güçlerince kent genelinde başlatılan denetimler sürüyor.

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