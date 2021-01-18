Şanlıurfa'da kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı

Şanlıurfa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Covid-19 tedbirlerine uymayan 271 kişiye para cezası verildi.

Şanlıurfa Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince yaklaşık 3 bin görevliden oluşan 952 ekip, denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen 1, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 23 ile sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadığı belirlenen 247 kişiye idari para cezası uygulandı. Öte yandan telefonla talepte bulunan 170 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırıldığı bildirildi.