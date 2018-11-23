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Şanlıurfa'da kitap fuarı açıldı

Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından ’2.

Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından '2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' yüzlerce öğrencinin katılımı ile açılışı gerçekleştirildi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen '2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' yüzlerce öğrencinin katlımı ile açıldı. Açılışa, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile yazarlar ve öğrenciler katıldı. Karaköprü ilçesinde bulunan 11 Nisan Fuar merkezinde açılan kitap fuarı, kitapseverler tarafından 23 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında gezilebilecek. Kitap fuarı açılışında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyes Başkanı Nihat Çiftçi, yüzlerce yayın ve on binlerce kitabı Şanlıurfalılarla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirti.


Kitap fuarı açılış töreni öncesi katılımcılara seslenen Çiftçi, kitap okumanın yaşı olmadığını belirterek, tüm aile fertlerini kitap okumaya ve fuara davet etti.

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