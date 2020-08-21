İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kız yurdunda hırsızlığa 2 tutuklama

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı devam eden kız yurdunda hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı devam eden kız yurdunda hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre hırsızlık, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Henüz yapımı devam eden kız yurdunda hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine Ceylanpınar Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, hırsızlar çaldıkları kalorifer peteği, kamera ve kamera kayıt cihazlarını satmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.E.Ö. ile H.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.