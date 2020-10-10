Şanlıurfa'da Kolpa Grubu rüzgarı esti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘açık hava otomobil konseri' Kolpa Grubu konser verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün davetlisi olarak kente gelen Kolpa Grubu birbirinden hareketli müziklerini seslendirdi. Konser boyunca arabada Kolpa Grubuna eşlik eden vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Alana saatler öncesinde gelmeye başlayanlar vatandaşlar yeni normalleşmeye uygun olarak alana alındı. Türk bayrağının dağıtıldığı etkinlikte vatandaşlar hareketli müziklere araçlarıyla selektör yaparak ve park ışıklarıyla eşlik etti.

Şubat ayından buyana ilk konserlerini Şanlıurfa'da verdiklerini dile getiren Kolpa Grubunun solisti Barış Yurtçu Şanlıurfa'da olmaktan ve Şanlıurfalılarla buluşmaktan oldukça memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.