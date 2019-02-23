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Şanlıurfa'da komşu kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa’da komşu iki aile bireyleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da komşu iki aile bireyleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.


Kavga, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve taş, sopa, bıçakların da kullanıldığı kavgada, 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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