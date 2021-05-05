Şanlıurfa'da konforlu yol atağı sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte Şanlıurfa'nın birçok noktasında sıcak asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve ana arterlerde asfalt serim çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kentte yaşayan vatandaşların daha rahat ve konforlu yolculuk yapmaları amacıyla merkez ve ilçelerde adeta asfalt atağı başladı. Belediye belirlenen program kapsamında alt ve üst yapısı tamamlanan ve asfaltı deforme olan yolların yenileme işlemlerine devam ediyor. Haliliye sınırları içerisinde bulunan Cumhuriyet Caddesinin bulunduğu yol, uçaksavar kavşağından başlanarak eski hal pazarı kavşağına kadar sıcak asfaltla buluşturuldu.