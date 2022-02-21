Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil savrularak kaza yaptı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil savrularak kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza Siverek-Çermik karayolunun 20'nci kilometresi, Eski Han Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken, aniden savrulmaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sağa sola savrulduktan sonra durdu. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.