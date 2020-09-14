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‘Şanlıurfa'da köpük partisi yasaklandı' haberleri tiye alındı

Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde çıkan ‘Şanlıurfa’da köpük partisi yasaklandı’ haberleri kentte tiye alındı.

Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde çıkan ‘Şanlıurfa'da köpük partisi yasaklandı' haberleri kentte tiye alındı.


Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde çıkan ‘Şanlıurfa ve Antalya'da köpük partileri yasaklandı' haberleri kentte vatandaşlar ve Haliliye Belediyesi tarafından tiye alındı. Sosyal medyadan çok sayıda vatandaş duruma “Şanlıurfa'da deniz vardı da biz mi köpük partisi yapmadık” gibi ilginç cevaplar vererek alaya alırken, Haliliye Belediyesi ise tiyatro sanatçısı Hasan Ocakoğlu ile bir cevap verdi. Korona virüs salgını döneminde ilçenin tüm cadde ve sokaklarını köpükle dezenfekte eden belediye, Şanlıurfa'da köpük partisi yasaklandı” haberi üzerine cadde ve sokaklarda tiyatro sanatçısı ile köpüklü dezenfekte çalışmasını sürdürerek, bizde köpük partileri böyle olur cevabını verdi. Belediyenin gülümseten köpüklü cevabı vatandaşlardan alkış aldı.

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