İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da korkutan yangın

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM arazisi yakınlarında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde TİGEM arazisi yakınlarında çıkan yangın korkuya neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, binlerce dönümlük TİGEM arazisine ulaşmadan kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu Beyaz Kule mevkisinde çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz sürücü tarafından yol kenarına atılan sigara izmariti, kuru otları tutuşturunca yangın çıktı. Kısa sürede etraftaki çam ağaçlarına da sıçrayan yangın, binlerce dönümlük ağaçlık ve otluk TİGEM arazisine doğru ilerledi. Yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, TİGEM arazisine sıçramadan söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.