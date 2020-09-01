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Şanlıurfa'da korona denetimler sürüyor

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirleri denetlemek amacıyla Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kaymakamlıklar tarafından koordine edilen denetim ekipleri, iş yeri, sosyal alan, maske ve sosyal mesafe denetimlerine devam ediyor.


Başta emniyet teşkilatı olmak üzere kamu kurumlarda görevlendirilen bin 630 personelin, 403 ekiple yaptığı denetimler kapsamında, iş yeri sahipleri ve çalışanları korona virüs tedbirlerine uyum konusunda uyarıldı. Evde izolasyon denetimlerinin de kesintisiz devam ettiği faaliyetler kapsamında, evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşların ikametgahlarından ayrılmamaları, sağlık sorunu olan aile bireylerini 112 Acil Çağrı Merkezi veya Alo 184 numaralarına bildirmeleri hatırlatıldı. Mobil Sağlık Hizmetleri vasıtasıyla telefonla da belirli periyotlarla aranan izolasyona tabi vatandaşlardan ihtiyaçları olanlara mobil sağlık ekipleri yönlendirildi.


Düğün salonları, konuk evleri ve kır bahçelerinde de alınması gereken tedbirleri denetleyen ekipler, düğünlerin belirlenen süreler dahilinde, yemeksiz ve sosyal mesafeye uygun şekilde yapılmasını denetledi.

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