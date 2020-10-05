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Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri devam ediyor

Korona virüs salgınıyla mücadeleyi aralıksız sürdüren denetim ekipleri, Şanlıurfa’da hafta sonu tüm düğün salonları, restoranlar ve toplu bulunulan alanlarda incelemelerine devam etti.

Korona virüs salgınıyla mücadeleyi aralıksız sürdüren denetim ekipleri, Şanlıurfa'da hafta sonu tüm düğün salonları, restoranlar ve toplu bulunulan alanlarda incelemelerine devam etti.


İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kontrollü sosyal hayat döneminde topluca bulunulan yerlere giriş çıkışta HES kodu sorgulaması, ateş ölçümü, maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerini denetleyen ekipler, 48 düğün salonu, 27 konuk evi ile restoran ve mesire alanlarında incelemelerde bulundu.


Şanlıurfa Merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki düğün salonları ve konukevlerini sabit ve gezici olmak üzere 100 personelle denetleyen ekipler, kuralları ihlal eden işletmelere idari para cezası uyguladı.

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