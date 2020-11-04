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Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri

Şanlıurfa’da korona virüs salgınına karşı periyodik olarak devam eden çalışmalar kapsamında, bin 829 personel ve 527 ekiple denetimler devam ediyor.

Şanlıurfa'da korona virüs salgınına karşı periyodik olarak devam eden çalışmalar kapsamında, bin 829 personel ve 527 ekiple denetimler devam ediyor.


Şanlıurfa Valiliği koordinesinde korona virüs salgınına karşı periyodik olarak devam eden çalışmalar kapsamında, bin 829 personel ve 527 ekiple denetimler devam ediyor. Düğün salonları, konuk evleri, pazar yerleri, pide fırınları, lokantalar, kuaför salonları, pastaneler, kıraathaneler, nargile kafeler, konaklama tesisleri, gıda üretim yerleri ile gıda dışı faaliyet konusu yerlerde yapılan denetimlerde, tedbirlere uymadığı belirlenen 4 işletme ve 2 kişi hakkında toplam 7 bin 868 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı. İzolasyon denetimlerinde görev yapan ekipler de tedbirlere riayet etmediği belirlenen 16 kişi hakkında toplam 50 bin 400 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Denetimlerde tüm işletmelerde HES kodu sorgulaması yapan ekipler, maske, mesafe ve temizlik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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