Şanlıurfa'da köyler arası halk oyunları yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen ‘Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.

Kaybolmaya yüz tutmuş halk oyunları değerlerinin tespiti ve arşivlenmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde ŞURKAV ve Haliliye Belediyesi işbirliği ile “Köyler arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması” düzenlendi. Çeşitli ilçelerden servislerle kent merkezine gelen halk oyunları ekibi, valilik bahçesinde bir araya geldi. Burada toplanan ekipler, daha sonra davul zurna eşliğinde Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından başlayan yarışmada 11 köy kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülerin ardından 5 kişilik jüri üyesi birbirinden güzel oynayan tüm ekipleri birinci ilan etti.

Jüri Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Ahmet Turan Demir, halk oyunlarını ekiplerini izlerken zaman zaman gözyaşlarına hakim olmadığını belirterek, bu tür değerlerin yaşatılması için her kesim tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Hilvan, Viranşehir, Siverek, Suruç, Bozova ve Akçakale gibi çeşitli ilçelerden yarışmaya katılan yarışmacılar, halk oyunları değerlerinin yaşatılması için yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaklaşık 3 saat süren yarışma çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.