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Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama

Şanlıurfa’da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Harran ilçesi Uluağaç Mahallesinde bulunan Serin Sokağı'nda yaşandı. Hayvancılık yapan İbrahim Acar, ahırındaki 75 küçükbaş hayvanının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Meydankapı Jandarma Karakolu ekipleri, hayvanları çaldığı öne sürülen kişileri tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliler Ali V. ve Muhammed Y'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


Küçükbaş hayvanlar ise jandarma ekipleri tarafından sahibi İbrahim Acar'a teslim edildi.

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