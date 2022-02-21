İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da küflenmiş yarım ton hurma ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, piyasaya sürülmek istenen yarım ton küflü hurma ele geçirdi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, bir seyyar satıcıda piyasadan daha uyguna satışa sunulan hurmaların kontrolünü gerçekleştirdi. Kontrolde hurmaların küflü olduğunu belirleyen ekipler, tablada bulunan yarım ton hurmaya el koydu. Hurmalar imha edildi. Ekipler, kısa süre önce de kentte 6 ton küflenmiş hurma ele geçirerek imha etmişti.


Yapılan açıklamada, denetimlerin devam ettiği bildirildi.

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