Şanlıurfa'da Kukla Operasyonu: 11 gözaltı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Kukla Operasyonu'nun Şanlıurfa ayağında 10 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Kukla Operasyonu'nun Şanlıurfa ayağında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eşzamanlı operasyon düzenledi. Toplam 10 adrese düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 8 adet farklı çaplarda tabanca, 5 adet pompalı av tüfeği, 8 adet şarjör, 10 adet farklı uzunluklarda kesici alet, 7 adet muşta ile 116 adet fişek ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.