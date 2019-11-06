İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da kumar operasyonu

Şanlıurfa’da kumar oynatılan 5 iş yerine yapılan baskında 109 kişi hakkında işlem yapılırken toplamda ise 33 bin 280 Türk Lirası para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da kumar oynatılan 5 iş yerine yapılan baskında 109 kişi hakkında işlem yapılırken toplamda ise 33 bin 280 Türk Lirası para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar oynatılan 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda tombala oynattığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramada ise 5 adet kamera cihazı, 8 adet televizyon, 5 adet tombala makinesi, bin 150 adet pul, 190 adet tombala kartı ve bin 220 Türk Lirası yakalandı. Ayrıca tombala oynadığı tespit edilen 104 şahsa “Kabahatler Kanunu” kapsamında toplamda 33 bin 280 Türk Lirası idari para cezası kesildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.