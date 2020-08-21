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Şanlıurfa'da kuralları ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek

Şanlıurfa genelinde alınan geniş çaplı korona virüs tedbirleri kapsamında, evde izolasyon tedbirini ihlal ettiği belirlenen vatandaşların, karantina sürecini tamamlamak üzere zorunlu olarak tutulacakları karantina yurtları hazır hale getirildi.


Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda bazı odalar, izolasyon tedbirlerini ihlal edenlerin zorunlu olarak tutulacağı yerler olarak belirlendi. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan yurtlardaki yatak çarşafları değiştirildi. İlk etapta 16 kişiye yetecek kadar hazır hale getirilen yurt odalarında zorunlu karantinaya tabi tutulacak vatandaşlar, 14-22 gün süresince burada kalmak zorunda olacak. Yurtlarda karantina tedbirine tabi tutulanlar, ortak duş ve televizyon salonundan faydalanacak. Yurt odalarında buzdolabı, klima ve televizyon bulunmuyor.

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