Şanlıurfa'da Kurban Bayramı hazırlıkları

Şanlıurfa'da vatandaşların sorunsuz bir şekilde Kurban Bayramı'nı geçirebilmesi için tüm hazırlıklar tamamladı.

Kurban Bayramında tüm ekipleri ile sahada oluşabilecek aksaklıkları gidermek için hazır bekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlığı için İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararları neticesinde çalışmalarını başlattı.

Mezarlıklar bayrama hazır

Bayram süresince vatandaşların yoğun bir şekilde kullanacağı Mezarlıklarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bir yandan da Mezarlıklar için toplu taşımada ek seferler başlatıyor.

Kurban yakalama timi hizmet verecek

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramında özel Kurban yakalama timi kuruldu. Kesim sırasında kaçan kurbanlıkların çevreye ve kendisine zarar vermeden kontrol altına alınabilmesi için veterinerin bulunduğu özel ekipte, kaçan hayvanlar etkisiz hale getirilerek sahibine teslim edilecek.

Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı denetimlerini iki katına çıkardı. Bayram öncesi kent merkezinde AVM, market ve tatlı üretim imalathaneleriyle satış noktalarını denetleyerek vatandaşların sağlığını tehdit eden tüm olanaklar ortadan kaldırdı.

Alo 153, 24 saat görev başında olacak

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm hizmet birimlerinin tek çatı altında toplandığı Alo 153 Büyükşehir öneri ve talep hattı da bayram süresince 24 saat esası ile görevine devam edecek. Talep ve önerileri olan vatandaşların kayıtları oluşturularak ilgili birime iletilecek.