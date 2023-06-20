Şanlıurfa'da kurban pazarları hareketlendi

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarlarda alıcı ve satıcılar arasında orta yolu araya giren esnaflar buluyor.

İslam dünyası için en önemli bayramlardan biri olan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Küskünlerin barıştığı, kaynaşma, paylaşma ve dayanışmanın sağlandığı bayrama hazırlıklar sürüyor. Hazırlıklar çerçevesinde Şanlıurfalı besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları Eyyübiye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirerek alıcılarını bekliyor. Akdeniz ve Ege bölgelerinin küçükbaş kurbanlık ihtiyacının da karşılanmaya çalışıldığı kentte, bayram yaklaştıkça hayvan pazarındaki hareketlilik de artıyor. Pazarda büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 60 ile 100 bin TL arasında, küçükbaşlar ise 5 bin ile 10 bin TL arasında fiyatların değiştiği bildirildi.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı esnaflarından Halil Yıldız, fiyatların çok pahalı olmadığını belirterek, “Satışlar başladı. Vatandaşlarımız buraya gelerek gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alsınlar. Fiyatlar çok pahalı değil. Baktığımızda tüm ürünlerin fiyatlarında bir artış olmuş, fiyat artışlarının hayvan fiyatlarına da yansıması normaldir. Vatandaşlarımız bir an önce kurbanlıklarını tedarik etsinler. Hayvan son güne kalmaz” dedi.

Esnaf Hasan Çelik, eskiden insanların kurban alamadığını, şimdilerde fiyatların yükselmesine rağmen “Eskiden para yoktu, bir kurban fiyatı eskiden 5 bin liraydı insanlar alamıyordu. Şimdi bir kurban olmuş 60 bin TL insanlar alabiliyor. İnsanlarda para var” şeklinde konuştu.

Büyükbaş kurbanlık almak için hayvan pazarına gelen vatandaşlardan Necmettin Bortuk, “Kurbanlık almaya geldik. Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar 60 ile 100 bin TL arasında değişiyor. Bu yıl fiyatlar biraz pahalıdır. Küçükbaş hayvanlarda ise 5 bin ile 10 bin TL arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.