Şanlıurfa'da kurtuluş coşkusu

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Bayram havasında geçen etkinliklerde renkli görüntüler oluştu.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, kentte düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 10 gün süren etkinlikler nedeniyle Şanlıurfalılar kurtuluş coşkusunu bayram havasında yaşadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalar Şanlıurfa Müzesi önünde 102 bisiklet ve motor tutkununun katılımı ile düzenlenen Kurtuluş Turu ile başladı. Şanlıurfa Müzesi önünden başlayan tur Abide Kavşağı'nda sona erdi.

Kutlamaların ikinci adresi Balıklıgöl platosunda ise alana gelen binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile Jandarma Merasim Birliği'nin akrobatik gösterilerini heyecanla izledi. Jandarma Mehteran Birliği, kurtuluş marşları ve Urfa türküleri seslendirdi. Tarihi Urfa Kalesi'ne yansıtılan kurtuluş temalı ışık ve lazer gösterisi ise izleyenleri büyüledi. Balıklıgöl platosunu dolduran binlerce kişi, mapping ışık ve lazer gösterisini ilgiyle izledi. Kutlamalar havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Şanlı kurtuluşun 102. yılını coşkuyla kutladıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın şanına yaraşır etkinliklere destek veren kuruluşlara ve katılım sağlayan yetkililere, vatandaşlara teşekkür etti. Program sonunda Jandarma Mehteran Birliği ve Jandarma Merasim Birliği'ne Başkan Beyazgül tarafından plaket verildi.