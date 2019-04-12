Şanlıurfa'da Kurtuluş müzikali

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Urfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kurtuluş kahramanlarını canlandıran sanatçılar ayakta alkışlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Urfa Ahengi Müzik Topluluğu ile Şehir Tiyatrosu oyuncularının bir arada gerçekleştirdikleri müzikale Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Gençlerimizin tarihini iyi bilmesini sağlamalıyız”

Müzikal öncesi katılımcıları selamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Ecdat sayesinde bugünleri gören gençlerin de atasını iyi bilmesi gerekiyor. 99 yıl önce bu toprakları işgal etmek için gelen yabancıların da aynı derecede iyi tanınması şart. 'Su uyur düşman uyumaz' sözünden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki düşman şimdi şekil değiştirmiştir. Düşmanını da iyi bilen bir gençlik varken, böylesine birlik içerisinde olan bir Türkiye varken bayrağımız göklerden hiç bir zaman inmeyecektir" diye konuştu.

Başkan Beyazgül'ün konuşmasının ardından müzikal gösterimi sunuldu. 1918 yılında Şam ve Halep'in düşmesi ile başlayan Fransız işgal girişimi ve girişime karşı Urfa halkının verdiği destansı mücadeleyi konu alan müzikal, Şanlıurfalıları hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Kıt imkanlara rağmen bir halkın birlik ve beraberlik içerisinde vatanına nasıl sahip çıktığının anlatıldığı müzikalde tüm sanatçılar ve dönemin kahramanları ayakta alkışlandı.

MüzikalinSD-Y) ardından sahneye gelen Başkan Beyazgül, tüm katılımcılar adına sanatçıları tebrik ederek alkışladı. Program daha sonra toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.