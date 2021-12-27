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Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu

Şanlıurfa’da kuyumcu dükkanında silahlı ve maskeli 2 kişinin vitrindeki bir miktar altını alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da kuyumcu dükkanında silahlı ve maskeli 2 kişinin vitrindeki bir miktar altını alıp kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Bir kuyumcu dükkanına giren ve ellerinde uzun namlulu silahları bulunan maskeli 2 kişi, iş yerindekileri etkisiz hale getirdi. Daha sonra vitrindeki bir miktarı altını yanlarında getirdikleri torbaya dolduran zanlılar kaçtı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu arada, panik butonunun olmadığı kuyumcudaki soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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