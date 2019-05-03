Şanlıurfa'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Mehmet İpek'in yönetimindeki 27 AS 788 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra K., M.Y.. ve Y.İ. ile Z., T. ve H.N.D. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslara Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sürücü Mehmet İpek'in Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.