İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da leylek kurtarma operasyonu

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinden geçen DSİ sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, balık avlamak için kanala giren leylek mahsur kaldı. Durumu fark eden hayvansever bir vatandaş olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanala düşen leyleği kurtararak Milli Parklar ve Doğa Koruma ekiplerine teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.