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Şanlıurfa'da markette silahlı soygun girişimi

Şanlıurfa’da silahla market soygunu kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da silahla market soygunu kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, markete giren A.A. isimli şahıs, kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kasiyer, soyguncuya paraları vermek istemedi. İçeriden gelen sesler üzerine panikleyen soyguncu, olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yarım saat içerisinde A.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının maketten bir şey alamadığı belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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